Обстріли Сумської області посилюються: евакуацію оголосили з понад 200 населених пунктів

У Сумській області погіршується безпекова ситуація: до ранку 19 травня росіяни здійснили 135 обстрілів. Понад 60% населення вивезли з 202 населених пунктів.

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Такі дані озвучив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Йдеться про села, розташовані біля кордону з Росією. Станом на 19 травня в громадах найбільшого ризику залишаються жити понад 4 тисячі осіб.

Із Білопільської та Ворожб'янської громад, де 5 травня посилили евакуацію через постійні обстріли, за добу виїхали 65 осіб.

У Білопільській громаді залишається трохи більше ніж 3000 жителів, а у Ворожбянській — 835. Із Нової Слободи обов'язкова евакуація розпочалася 13 травня, звідти виїхали 75 осіб, із них двоє дітей. Ще в селі залишаються 274 жителі, з яких 24 дитини.

Про плани розширення зон евакуації в Сумській області через безпекову ситуацію говорили ще 12 травня. Загалом евакуації підлягає населення 18 територіальних громад.

На деяких напрямках фронту на кордоні Сумської області та РФ ведуться активні бойові дії. За заявою Григорова, Сили оборони України міцно тримають позиції.

До ранку 19 травня ЗС РФ здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів ОВА зафіксувала в Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Нагадаємо, у Донецькій області розширили зону примусової евакуації цивільних. Голова ОДА Вадим Філашкін повідомляв про евакуацію 79 дітей із восьми населених пунктів Дружківської громади.

Влада Дніпропетровської області також оголосила примусову евакуацію жителів прифронтових районів. Рішення ухвалили через часті атаки ЗС РФ КАБами та дронами.