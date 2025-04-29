"Решение было неизбежным": Днепропетровская ОВА объявила обязательную эвакуацию из прифронтовых громад

В Днепропетровской области из-за атак вражескими КАБами и дронами объявили принудительную эвакуацию жителей прифронтовых территорий.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ввели принудительную эвакуацию из прифронтовых территорий Синельниковщины: 4 сел Межевской громады и 3 — Новопавловской. Добровольно выехать из этих населенных пунктов предлагали несколько месяцев. Многие жители решились. В более безопасное место вывезли почти 400 детей", — сообщил Сергей Лысак.

По его словам, на этих территориях осталось еще 26 детей, их родители надеялись, что ситуация улучшится. Некоторые из них перебрались сюда из оккупированных и разрушенных территорий.

"Россияне направляют на людей КАБы и дроны. Поэтому решение было неизбежным. Оставить опасные места теперь должны дети с родителями, родными или законными представителями", — написал Сергей Лысак.

Для координации процесса в регионе заседала специальная комиссия, в которую включили ГСЧС, полицию, гуманитарные организации, медиков, военных, руководителей районов.

Напомним, что ранее сообщалось, что по распоряжению председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака с 25 апреля была объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми или детей с их законными представителями.