"Рішення було неминучим": Дніпропетровська ОВА оголосила обов'язкову евакуацію з прифронтових громад
У Дніпропетровській області через атаки ворожими КАБами і дронами оголосили примусову евакуацію жителів прифронтових територій.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини: 4 сіл Межівської громади і 3 – Новопавлівської. Добровільно виїхати з цих населених пунктів пропонували кілька місяців. Чимало мешканців зважилися. У більш безпечне місце вивезли майже 400 дітей", — повідомив Сергій Лисак.
За його словами, на цих територіях лишилося ще 26 дітей, їхні батьки сподівалися, що ситуація покращиться. Деякі з них перебралися сюди із окупованих і зруйнованих територій.
"Росіяни спрямовують на людей КАБи та дрони. Тому рішення було неминучим. Залишити небезпечні місця тепер мають діти з батьками, рідними чи законними представниками", — написав Сергій Лисак.
Для координації процесу в регіоні засідала спеціальна комісія, до якої долучили ДСНС, поліцію, гуманітарні організації, медиків, військових, очільників районів.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що за розпорядженням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака з 25 квітня було оголошено обов'язкову примусову евакуацію родин із дітьми чи дітей з їхніми законними представниками.