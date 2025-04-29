У примусовий спосіб: у деяких селах Дніпропетровської області оголосили евакуацію населення

У Дніпропетровській області з 25 квітня оголосили обов'язкову евакуацію з кількох населених пунктів неподалік кордону з Донеччиною. Сім'ї з дітьми вивозитимуть примусово.

Related video

Оголошення про це опубліковано 28 квітня на сайті Межівської селищної територіальної громади.

Повідомляється, що за розпорядженням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака з 25 квітня було оголошено обов'язкову примусову евакуацію родин із дітьми чи дітей з їхніми законними представниками. Відповідне розпорядження видав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак від 25 квітня 2025 року.

Обов'язкову евакуацію проводитимуть у населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади, а саме в селах Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка.

Сім'ю вивозитимуть за попереднім погодженням дати та часу виїзду, для евакуації необхідно зареєструватися у збірному пункті в селищі Межова.

Із собою потрібно мати:

документи;

гроші;

банківські картки;

медикаменти;

запаси води та їжі на кілька днів;

мобільний телефон і зарядний пристрій до нього;

теплий одяг і змінне взуття та інші необхідні речі.

Ситуація на кордоні Дніпропетрвоської та Донецької областей станом на 29 квітня за даними DeepState Фото: скриншот

Ситуація в Дніпропетровській області

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що в ніч на 29 квітня російські БПЛА атакували Дніпропетровську область. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 12-річна дитина, ще трьох людей було поранено.

Український військовий з позивним "Тінь" в Telegram-каналі "Думки фронтовика" 22 квітня писав, що РФ планує зайти в Дніпропетровську область до 9 травня та завершити "спеціальну воєнну операцію", як у Кремлі називають війну проти України.

Журналісти CNN 11 квітня з посиланням на українського розвідника писали, що ЗС РФ хочуть зайти в Дніпропетровську область цього року та активізували наступ на цьому напрямку.