Російські БПЛА атакували Дніпропетровську область: є жертви і постраждалі (фото)

У ніч на 29 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську область. Внаслідок ударів загинула 12-річна дитина, ще троє людей дістали поранення.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, сили протиповітряної оборони України знищили сім безпілотників. Однак кілька дронів прорвалися і завдали серйозних руйнувань. У Губиниській громаді Самарівського району внаслідок влучання в житловий будинок загинула 12-річна дівчинка — дитина померла дорогою до лікарні.

За інформацією пресслужби ДСНС, місцеві жителі встигли врятувати іншу дитину, 6-річну дівчинку, яку передали медикам. Постраждали також батьки дітей, проте від госпіталізації вони відмовилися. Інші постраждалі внаслідок російської атаки проходять амбулаторне лікування.

Наслідки ударів російських БПЛА у Дніпропетровській області Фото: ДСНС

Наслідки ударів російських БПЛА у Дніпропетровській області Фото: ДСНС

У Синельниківському районі внаслідок удару дрона по одному з підприємств сталася пожежа. До ліквідації наслідків залучили 27 рятувальників і сім одиниць техніки. Також у Слов'янській громаді Синельниківського району внаслідок удару постраждало аграрне підприємство.

У Нікопольському районі ударів завдавали як артилерією, так і FPV-дронами. Під вогонь потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждала 47-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, два приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач.

Нагадаємо, Збройні сили РФ у ніч на 29 квітня атакували Київ дронами-камікадзе. Через падіння уламків сталося загоряння в триповерховій будівлі в Деснянському районі столиці, постраждала одна людина.