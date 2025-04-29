Российские БПЛА атаковали Днепропетровскую область: есть жертвы и пострадавшие (фото)

В ночь на 29 апреля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Днепропетровскую область. В результате ударов погиб 12-летний ребенок, еще три человека получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили семь беспилотников. Однако несколько дронов прорвались и нанесли серьезные разрушения. В Губинихской общине Самаровского района в результате попадания в жилой дом погибла 12-летняя девочка — ребенок скончался по дороге в больницу.

По информации пресс-службы ГСЧС, местные жители успели спасти другого ребенка, 6-летнюю девочку, которую передали медикам. Пострадали также родители детей, однако от госпитализации они отказались. Другие пострадавшие в результате российской атаки проходят амбулаторное лечение.

Последствия ударов российских БПЛА в Днепропетровской области Фото: ГСЧС

Последствия ударов российских БПЛА в Днепропетровской области Фото: ГСЧС

В Синельниковском районе в результате удара дрона по одному из предприятий произошел пожар. К ликвидации последствий привлекли 27 спасателей и семь единиц техники. Также в Славянской общине Синельниковского района в результате удара пострадало аграрное предприятие.

В Никопольском районе удары наносились как артиллерией, так и FPV-дронами. Под огонь попали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Пострадала 47-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены объекты инфраструктуры, два частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач.

Напомним, Вооруженные силы РФ в ночь на 29 апреля атаковали Киев дронами-камикадзе. Из-за падения обломков произошло возгорание в трехэтажном здании в Деснянском районе столицы, пострадал один человек.