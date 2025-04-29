Принудительным способом: в некоторых селах Днепропетровской области объявили эвакуацию населения

В Днепропетровской области с 25 апреля объявили обязательную эвакуацию из нескольких населенных пунктов недалеко от границы с Донецкой областью. Семьи с детьми будут вывозить принудительно.

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Объявление об этом опубликовано 28 апреля на сайте Межевской поселковой территориальной общины.

Сообщается, что по распоряжению председателя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака с 25 апреля была объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми или детей с их законными представителями. Соответствующее распоряжение издал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак от 25 апреля 2025 года.

Обязательную эвакуацию будут проводить в населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной громады, а именно в селах Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.

Семью будут вывозить по предварительному согласованию даты и времени выезда, для эвакуации необходимо зарегистрироваться в сборном пункте в поселке Межевая.

С собой нужно иметь:

документы;

деньги;

банковские карты;

медикаменты;

запасы воды и еды на несколько дней;

мобильный телефон и зарядное устройство к нему;

теплую одежду, сменную обувь и другие необходимые вещи.

Ситуация на границе Днепропетровской и Донецкой областей по состоянию на 29 апреля по данным DeepState Фото: скриншот

Ситуация в Днепропетровской области

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в ночь на 29 апреля российские БПЛА атаковали Днепропетровскую область. В результате попадания в жилой дом погиб 12-летний ребенок, еще три человека были ранены.

Украинский военный с позывным "Тень" в Telegram-канале "Думки фронтовика" 22 апреля писал, что РФ планирует зайти в Днепропетровскую область до 9 мая и завершить "специальную военную операцию", как в Кремле называют войну против Украины.

Журналисты CNN 11 апреля со ссылкой на украинского разведчика писали, что ВС РФ хотят зайти в Днепропетровскую область в этом году и активизировали наступление на этом направлении.