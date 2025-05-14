В Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации: список населенных пунктов (видео)

Донецкая областная военная администрация приняла решение об обязательной эвакуации 79 детей из восьми населенных пунктов, входящих в Дружковскую громаду.

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Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин на своей странице в Facebook.

Он предоставил перечень населенных пунктов Дружковской громады, из которых планируется принудительная эвакуация. Это:

Николайполье;

Новопавловка;

Павловка;

Петровка;

Приют;

Софиевка;

Торецкое;

Торское.

Позже Филашкин объяснил, что решение об эвакуации связано с постоянной угрозой обстрелов. В общинах остается много людей, среди которых значительное количество детей.

"Было принято решение расширить эвакуацию не только из Дружковской громады, это Алексеево-Дружковка, но и Лиманской и многих других громад, которые приближены к линии фронта и которые обстреливает враг почти ежедневно", — сказал он.

По словам главы ОВА, за последние сутки из населенных пунктов вблизи фронта удалось эвакуировать 240 человек, среди которых — 45 детей.

Напомним, российские войска активизировали наступательные действия на направлениях западнее и восточнее Покровска. По данным проекта DeepState, на карте зафиксированы новые "прорывы" — враг продвинулся от района Багатиря на Новопавловском направлении до Торецка

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области ввели обязательную эвакуацию из нескольких населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Донецкой областью. Решение приняли из-за угрозы обстрелов и роста опасности для мирного населения.