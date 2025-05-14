На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації: список населених пунктів (відео)
Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію 79 дітей з восьми населених пунктів, що входять до Дружківської громади.
Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook.
Він надав перелік населених пунктів Дружківської громади, з яких планується примусова евакуація. Це:
- Миколайпілля;
- Новопавлівка;
- Павлівка;
- Петрівка;
- Приют;
- Софіївка;
- Торецьке;
- Торське.
Пізніше Філашкін пояснив, що рішення про евакуацію пов'язане з постійною загрозою обстрілів. У громадах залишається багато людей, серед яких значна кількість дітей.
"Було прийнято рішення розширити евакуацію не тільки з Дружківської громади, це Олексієво-Дружківка, а й Лиманської та багатьох інших громад, які наближені до лінії фронту і які обстрілює ворог майже щодня", — сказав він.
За словами очільника ОВА, за останню добу з населених пунктів поблизу фронту вдалося евакуювати 240 людей, серед яких — 45 дітей.
Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії на напрямках західніше та східніше Покровська. За даними проєкту DeepState, на мапі зафіксовані нові "прориви" — ворог просунувся від району Багатиря на Новопавлівському напрямку аж до Торецька
Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області запровадили обов’язкову евакуацію з кількох населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Донеччиною. Рішення ухвалили через загрозу обстрілів та зростання небезпеки для мирного населення.