На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації: список населених пунктів (відео)

Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію 79 дітей з восьми населених пунктів, що входять до Дружківської громади.

Related video

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook.

Він надав перелік населених пунктів Дружківської громади, з яких планується примусова евакуація. Це:

Миколайпілля;

Новопавлівка;

Павлівка;

Петрівка;

Приют;

Софіївка;

Торецьке;

Торське.

Пізніше Філашкін пояснив, що рішення про евакуацію пов'язане з постійною загрозою обстрілів. У громадах залишається багато людей, серед яких значна кількість дітей.

"Було прийнято рішення розширити евакуацію не тільки з Дружківської громади, це Олексієво-Дружківка, а й Лиманської та багатьох інших громад, які наближені до лінії фронту і які обстрілює ворог майже щодня", — сказав він.

За словами очільника ОВА, за останню добу з населених пунктів поблизу фронту вдалося евакуювати 240 людей, серед яких — 45 дітей.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії на напрямках західніше та східніше Покровська. За даними проєкту DeepState, на мапі зафіксовані нові "прориви" — ворог просунувся від району Багатиря на Новопавлівському напрямку аж до Торецька

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області запровадили обов’язкову евакуацію з кількох населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Донеччиною. Рішення ухвалили через загрозу обстрілів та зростання небезпеки для мирного населення.