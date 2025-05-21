"Хоча б Суми — наші": Путіна закликали захопити нові регіони України (відео)

Президента Росії Володимира Путіна закликали захопити українське місто Суми, оскільки жителі Курської області не можуть "жити як на півострові".

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Таке бажання озвучив голова Глушковського району Курської області Павло Золотарьов на зустрічі голів муніципалітетів із президентом РФ.

"Суми мають бути наші. Ми не можемо жити як на півострові. Нас має бути більше. Хоча б Суми. Я думаю так. З вами, як із головнокомандувачем, ми переможемо", — сказав чиновник.

Путін не був проти такої ідеї і відреагував таким жартом: Тому Олександра Євсєєвича [Хінштейна] і вибрали [т.в.о. губернатора Курської області]. Він теж так хоче — все більше".

У відповідь на слова Золотарьова про те, що Хінштейн "дуже пробивний", Путін сказав: "Одне можу точно сказати — гроші вибиває".

Варто зазначити, що російські війська вже ведуть бої в Сумській області. Військові експерти визнають, що саме там склалася найбільш загрозлива ситуація.

Крім цього, відомо про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. Волонтер Сергій Стерненко стверджував, що там було скупчення особового складу, офіційно підтверджено загибель шістьох військових.

Нагадаємо, понад 60% населення вивезли з 202 населених пунктів Сумської області. У зонах найбільшого ризику наразі мешкають понад 4 тисячі осіб.

З Дніпропетровської області також примусово евакуюють жителів прифронтових територій. Причина — постійні авіабомбардування ЗС РФ.