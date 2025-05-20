РФ заявила про удар по військовому полігону ЗСУ під Сумами та десятки жертв: що відомо (фото, відео)

РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. Офіційної реакції Генштабу на цей час немає.

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Відео опублікували росЗМІ, зокрема "РИА новости", у своєму Telegram-каналі.

Там у сьогоднішньому повідомленні із посиланням на Міноборони РФ сказано, що російські війська ударом "Іскандеру" "знищили до 70 українських військових у таборі підготовки у Сумській області".

У Сумській ОВА повідомили про ракетний удар в Шосткінській громаді.

"По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки удару ворога зʼясовуються", — написав Олег Григоров, начальник обласної військової адміністрації, у соцмережах.

ЗС РФ завдали ракетного удару по тренувальному табору біля Шостки на Сумщині Фото: скриншот

На новину відреагував відомий волонтер Сергій Стерненко, який уточнив, що удар росіяни завдали по прифронтовій зоні біля кордону з Росією.

"Сумщина. Менше 50 км до кордону з РФ. І знову скупчення особового складу/шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідБПЛА", — прокоментував Стерненко інцидент.

Він зауважив, що не знає про втрати, але назвав ситуацію показовою.

"Показово щоразу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці. І не несуть жодної відповідальності", — резюмував волонтер.

Допис Сергія Стерненка Фото: скриншот

У Міноборони України про інцидент не повідомляли і не коментували.

Нагадаємо, в 2023 році Росія атакувала прифронтовий населений пункт у Запорізькій області, де відбувалося нагородження бійців ЗСУ на честь Дня артилерії. Тоді загинуло понад 20 бійців.

3 вересня 2024 року під час повітряної тривоги у Полтаві пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по одному з навчальних центрів у міст. В результаті вибухів загинуло понад 50 людей, ще понад 200 осіб було поранено.