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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ заявила об ударе по военному полигону ВСУ под Сумами и десятках жертв: что известно (фото, видео)

ракетный удар, шостка, сумская область, построение военных
Фото: скриншот | Россияне нанесли ракетный удар по скоплению военных в Шостке Сумской области

РосСМИ сообщают об ударе "Искандером" по тренировочному лагерю ВСУ возле Шостки. По словам волонтера Сергея Стерненко, там было скопление личного состава или построение. Официальной реакции Генштаба на данный момент нет.

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Видео опубликовали росСМИ, в частности "РИА новости", в своем Telegram-канале.

Там в сегодняшнем сообщении со ссылкой на Минобороны РФ сказано, что российские войска ударом "Искандера" "уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области".

В Сумской ОГА сообщили о ракетном ударе в Шосткинской громаде.

"По Шосткинской громаде враг нанес ракетный удар. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция. Последствия удара врага выясняются", — написал Олег Григоров, начальник областной военной администрации, в соцсетях.

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ВС РФ нанесли ракетный удар по тренировочному лагерю возле Шостки в Сумской области
Фото: скриншот

На новость отреагировал известный волонтер Сергей Стерненко, который уточнил, что удар россияне нанесли по прифронтовой зоне возле границы с Россией.

"Сумщина. Менее 50 км до границы с РФ. И снова скопление личного состава/построения в прифронтовой зоне, где регулярно летают вражеские разведБПЛА", — прокомментировал Стерненко инцидент.

Он отметил, что не знает о потерях, но назвал ситуацию показательной.

"Показательно каждый раз враг по одной и той же схеме наносит такие удары, а отдельные дебилы и дальше сосредотачивают людей в одном месте. И не несут никакой ответственности", — резюмировал волонтер.

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Сообщение Сергея Стерненко
Фото: скриншот

В Минобороны Украины об инциденте не сообщали и не комментировали.

Напомним, в 2023 году Россия атаковала прифронтовой населенный пункт в Запорожской области, где происходило награждение бойцов ВСУ в честь Дня артиллерии. Тогда погибло более 20 бойцов.

3 сентября 2024 года во время воздушной тревоги в Полтаве прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар по одному из учебных центров в городе. В результате взрывов погибло более 50 человек, еще более 200 человек были ранены.