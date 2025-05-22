Боевые действия продолжаются: в Defense Express рассказали о ситуации на Курщине (видео)

Несмотря на заявления российских пропагандистов о вытеснении ВСУ из Курской области РФ, они все еще там находятся, а российские войска и дальше пытаются их вытеснить. Сейчас противник в связи с невозможностью проводить в достаточных количествах больших атак концентрируется на нанесении артиллерийских и в первую очередь авиационных ударов.

Related video

Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, сейчас война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве и Кремль пытается нарративами о полном освобождении Курской области взбодрить немного свое население.

"Но опираясь на официальные данные, можем говорить о том, что боевые действия продолжаются, и об этом говорит сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в которой констатируется, что на Курском направлении противник давит, но не может все сделать. При чем и сейчас противник перешел в связи с невозможностью проводить в достаточных количествах больших атак, они в первую очередь концентрируются на нанесении артиллерийских и в первую очередь авиационных ударов", — отметил он.

В частности, в сводках Генштаба есть информация о российских обстрелах из артиллерии по территории Курской области и применении там вражеской артиллерии. Поэтому, заявления российских властей не соответствуют действительности.

"Что там на самом деле происходит, это Вооруженные силы Украины создали и сейчас удерживают эту санитарную зону. И это удержание достигается благодаря широкому применению тех же дронов различных типов и созданию так называемой "килзоны". По разным оценкам, в частности, эта запретная зона, одна находится на территории Российской Федерации от границы с Украиной, вглубь территории Курской области где-то на расстояние от 10 до 15 километров на разных участках. И это как раз плановые мероприятия Сил обороны Украины с целью недопущения противнику создания угроз уже на Сумском направлении", — сказал эксперт.

Валерий Рябых замечает, что то, что враг накапливает силы на границе с сумской и Харьковской областями связано в первую очередь с удобством для противника в организации логистики.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин намеренно прибыл в Курскую область, чтобы услышать просьбу о наступлении на Сумскую область Украины.