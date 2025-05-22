Бойові дії продовжуються: в Defense Express розповіли про ситуацію на Курщині (відео)

Попри заяви російських пропагандистів про витіснення ЗСУ з Курської області РФ, вони все ще там перебувають, а російські війська і далі намагаються їх витіснити. Зараз противник у зв’язку з неможливістю проводити в достатніх кількостях більших атак концентрується на завданні артилерійських і в першу чергу авіаційних ударів.

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Про це в коментарі "Еспресо" розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, зараз війна точиться не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі і Кремль намагається наративами про повне звільнення Курської області збадьорити трохи своє населення.

"Але спираючись на офіційні дані, можемо говорити про те, що бойові дії продовжуються, і про це говорить зведення Генерального штабу Збройних сил України, в якому констатується, що на Курському напрямку противник тисне, але не може все зробити. При чому і зараз противник перейшов у зв’язку з неможливістю проводити в достатніх кількостях більших атак, вони в першу чергу концентруються на завданні артилерійських і в першу чергу авіаційних ударів", — зазначив він.

Зокрема, у зведеннях Генштабу є інформація про російські обстріли з артилерії по території Курської області та застосування там ворожої артилерії. Тож, заяви російської влади не відповідають дійсності.

"Що там насправді відбувається, це Збройні сили України створили і наразі утримують цю санітарну зону. І це утримання достягається завдяки широкому застосуванню тих же дронів різних типів і створення так званої "кілзони". За різними оцінками, зокрема, ця заборонена зона, одна знаходиться на території Російської Федерації від кордону з Україною, вглиб території Курської області десь на відстань від 10 до 15 кілометрів на різних ділянках. І це якраз планові заходи Сил оборони України з метою недопущення противнику створення загроз вже на Сумському напрямку", — сказав експерт.

Валерій Рябих зауважує, що те, що ворог накопичує сили на кордоні з сумською і Харківською областями пов'язано в першу чергу зі зручністю для противника в організації логістики.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін навмисно прибув в Курську область, щоб почути прохання про наступ на Сумську область України.