Заходять пішими групами: ЗС РФ намагаються перетнути кордон в Сумській області (відео)

Українські військові повідомляють про активізацію наступу РФ на Сумському напрямку. Окупанти роблять спроби зайти на територію Сумської області пішими групами по 8-10 осіб.

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Про це розповів начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" в складі Державної прикордонної служби України полковник Іван Шевцов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Загін перебуває в складі своєї бригади в Сумській області, на державному кордоні з РФ. За словами Івана Шевцова, ситуація на Сумщині та Курщині лишається напруженою.

"Ворог продовжує активізуватись. І по нещодавнім зверненням РФ, ми розуміємо, що Сумщина на сьогодні є одним з пріоритетних напрямків, адже ворог буде намагатись до наступних переговорів захопити саме певну територію Сумської області", — розповів полковник.

За його словами, кількість обстрілів збільшується, і від цього страждають прикордонні населені пункти. З близьких до кордону сіл і селищ триває евакуація людей.

Військовий додав, що тактика ворога постійно зазнає змін. Якщо минулого року росіяни активніше використовували важку техніку, то у 2025-му на Сумській ділянці фронту почали пересуватися малими групами на мотоциклах, квадроциклах і багах.

"Що стосується спроб ворога перейти ділянку державного кордону, саме на Сумському напрямку в основному це піші групи. Групами по 8-10 військовослужбовців вони намагаються пройти в пішому порядку. Місцевість на Сумщині переважно лісиста, і це не дозволяє використання техніки", — пояснив начальник пресслужби загону.

Ситуація на кордоні Сумщини і Курщини станом на 20 травня за даними DeepState Фото: скриншот

Наступ РФ: ситуація на кордоні в Сумській області

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 19 травня оголосив евакуацію з понад 200 населених пунктів через посилення обстрілів і погіршення безпекової ситуації.

Голова Глушковського району Курської області Павло Золотарьов під час зустрічі голів муніципалітетів із президентом РФ 21 травня закликав Володимира Путіна захопити нові регіони України зокрема Сумщину та обласний центр — Суми, щоб росіяни на Курщині не жили "як на півострові".

Військовий аналітик Іван Ступак 21 травня розповів, де ЗС РФ намагаються прорвати фронт. За його словами, найбільш загрозливою є ситуація в Сумській області на кордоні з Курською, а також на Донеччині біля кордону з Дніпропетровщиною. Щодо Сумського напрямку аналітик стверджував, що ворог уже поступово заходить на українську територію.