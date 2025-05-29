"Сил не вистачить": в Третій штурмовій пояснили, чого домагаються ЗС РФ на Сумщині та Харківщині

Накопичених російськими окупаційними військами сил на кордонах Сумської та Харківської областей не вистачить для захоплення цих регіонів, проте ставитись до цієї ситуації потрібно дуже серйозно.

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Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін.

"До ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно. Зрозуміло, що накопичених РФ сил не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів. Задача, скоріш за все, просто зайти вглиб території і використовувати це, в тому числі в переговорному процесі. Будуть розповідати, що могли би і всю область забрати, просто не захотіли", — написав Жорін.

За його словами, критичної кількості сил та засобів наразі у росіян немає. Загалом Кремль намагається додатку в повістку ще дві українські області, незалежно від того, наскільки кілометрів вглиб їм вдастся зайти.

"Враховуючи ситуацію, треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами. А не сидіти і чекати, поки вже до якогось міста дійдуть", — наголосив Жорін.

Пост Жоріна Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 травня Володимир Зеленський повідомив, що РФ накопичує 50 тисяч військових на Сумському напрямку.

23 травня Максим Жорін заявив, що потрібно готуватися до боїв за Суми та Харків.