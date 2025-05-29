"Сил не хватит": в Третьей штурмовой объяснили, чего добиваются ВС РФ на Сумщине и Харьковщине

Накопленных российскими оккупационными войсками сил на границах Сумской и Харьковской областей не хватит для захвата этих регионов, однако относиться к этой ситуации нужно очень серьезно.

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Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

"К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей надо относиться максимально серьезно. Понятно, что накопленных РФ сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти вглубь территории и использовать это, в том числе в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели", — написал Жорин.

По его словам, критического количества сил и средств пока у россиян нет. В общем Кремль пытается добавить в повестку еще две украинские области, независимо от того, насколько километров вглубь им удастся зайти.

"Учитывая ситуацию, надо очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновими сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, которые учитывают современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока уже до какого-то города дойдут", — подчеркнул Жорин.

Пост Жорина Фото: скриншот

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский сообщил, что РФ накапливает 50 тысяч военных на Сумском направлении.

23 мая Максим Жорин заявил, что нужно готовиться к боям за Сумы и Харьков.