Бои за Харьков и Сумы не за горами: РФ захватит новые территории Украины, — Жорин

Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным "буферная зона" вдоль границы обернется катастрофой для Украины. Нужно уже готовиться к боям за Сумы и Харьков.

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Такое мнение выразил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Никакой "буферной зоны" не будет, Россия просто присоединит эти территории к себе. Россияне даже не скрывают, что планируют двигаться дальше, добавил замкомбата.

"В таком случае можно сразу готовиться к боям за Сумы и Харьков", — заключил он.

Член комитета Госдумы России по вопросам обороны Виктор Соболев перечислил украинские области, где Москва планирует создать "буферную зону". В список входят Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

По словам депутата, ракеты РСЗО HIMARS не должны бить по территории России.

Напомним, бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия" недавно наблюдали нетипичные действия россиян. Оккупанты привлекали бронетехнику к штурмам позиций ВСУ.

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославий рассказывал, почему невозможно накопление российских сил для наступления на Харьков. Один экипаж FPV-дронов из четырех бойцов может контролировать участок фронта размером 15*20 километров.