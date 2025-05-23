Бої за Харків і Суми не за горами: РФ захопить нові території України, — Жорін

Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним "буферна зона" вздовж кордону обернеться катастрофою для України. Потрібно вже готуватися до боїв за Суми та Харків.

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Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Жодної "буферної зони" не буде, Росія просто приєднає ці території до себе. Росіяни навіть не приховують, що планують рухатися далі, додав заступник комбата.

"У такому разі можна відразу готуватися до боїв за Суми та Харків", — підсумував він.

Член комітету Держдуми Росії з питань оборони Віктор Соболєв перерахував українські області, де Москва планує створити "буферну зону". До списку входять Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

За словами депутата, ракети РСЗВ HIMARS не повинні бити по території Росії.

Нагадаємо, бійці 13-ї бригади НГУ "Хартія" нещодавно спостерігали нетипові дії росіян. Окупанти залучали бронетехніку до штурмів позицій ЗСУ.

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославій розповідав, чому неможливе накопичення російських сил для наступу на Харків. Один екіпаж FPV-дронів із чотирьох бійців може контролювати ділянку фронту розміром 15*20 кілометрів.