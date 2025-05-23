Шесть областей Украины под угрозой: Россия озвучила план создания буферной зоны

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по вопросам обороны, озвучил перечень украинских областей, вдоль которых, по его словам, следует создать так называемую "буферную зону" с целью якобы усиления защиты и безопасности населения.

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Об этом пишет российское издание "АиФ-Москва".

Так называемая буферная зона безопасности, по мнению Соболева, должна охватывать приграничные территории Украины, — включая те, которые Россия считает своими новыми регионами.

"Я думаю, буферная зона безопасности должна охватить приграничные области там, где находятся, в частности, новые наши регионы. То есть это: части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей", — сказал российский генерал.

Он отметил, что создание зоны безопасности должно гарантировать, чтобы, в частности, удары из систем HIMARS не могли достигать территории России.

Соболев также предположил, что создание буферной зоны может повлиять на настроения местного населения, которое, по его словам, потенциально может выбрать интеграцию с Россией вместо жизни под властью украинского государства. В этом контексте он назвал еще одной целью такой зоны — "освобождение" людей от, как он утверждает, "фашистской тирании".

"А еще, возможно, и население субъектов (ред. — где будет создана зона безопасности), пока украинцев, сделает вывод, что чем жить в фашистской Украине, возможно, лучше связать свою судьбу с Россией. Поэтому вторая задача: освободить людей от фашистской тирании", — подытожил Соболев.

Напомним, 22 мая президент РФ Владимир Путин объявил о создании "буферной зоны безопасности" вдоль границы России и Украины. Более года назад он хотел сделать "санитарную зону".

Также сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что возвращение украинских территорий к границам 1991 или 2022 года нереалистично, пока РФ имеет ресурсы для ведения войны.