"На чудо не надейтесь": Залужный оценил шансы Украины вернуть границы 1991 года, — СМИ

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал в отставке и ныне посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что возвращение украинских территорий к границам 1991 или 2022 года нереалистично, пока РФ имеет ресурсы для ведения войны.

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Заявление экс-главы на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире" передает "РБК-Украина".

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье", — передают журналисты слова Залужного.

По мнению бывшего главнокомандующего, россияне еще имеют достаточно сил и средств для осуществления атак и могут пытаться проводить отдельные наступательные действия. При этом, по словам Залужного, Россия с конца 2023 года воюет на истощение, и продолжительность войны зависит от того, сколько ресурсов враг имеет в распоряжении.

Шанс на победу Украина будет иметь, если будет разрушена сама способность Кремля вести боевые действия, ее военно-экономический потенциал, считает экс-глава.

"В наших современных условиях — а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались — можем вести с вами речь только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", — отметил Залужный.

В российском Министерстве иностранных дел 1 мая заявили, что Украина никогда не вернет границы 1991 года, потому что Кремль не допустит такого сценария.

Главный сержант роты снайперов бригады "Рубеж" Николай "Раптор" в опубликованном 14 апреля интервью высказал мнение, что украинцам не стоит держаться за идею выйти на границы 1991 года, а окончание войны с минимальными потерями территорий уже можно будет считать победой.