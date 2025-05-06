"Ініціативу заблокували": перехід ЗСУ на корпусну систему могли почати у 2022 році, — Залужний

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, нині посол у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував реформу управління українськими військами та перехід на корпусну систему. Він розповів, що ініціатива реорганізації ЗСУ за моделлю з ієрархією "корпус-дивізія-бригада" з'явилася ще у 2022 році, але тоді вона була заблокована.

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Свої погляди та думки щодо реформи системи управління ЗСУ ексголовком висловив у статті для видання "Мілітарний", опублікованій 6 травня.

"Вже у 2022 році, коли війна набирала шалених обертів, а ми намагалися негайно відновити систему управління шляхом створення саме армійських корпусів, один державний діяч мені сказав: "Це радянський пережиток". Дуже шкода, що і серед деяких представників військового керівництва знайшлися ті, хто підтримував тоді саме таку думку", — пригадав Залужний.

Він розповів, що для подолання цих проблем Генштаб улітку 2022 року ініціював перехід ЗСУ на корпуси та до кінця літа розробив модель, що передбачала ієрархію "корпус-дивізія-бригада" в Сухопутних військах. За його словами, тоді ідею підтримали американські та британські партнери, вдалося створити 9 і 10 корпуси та почати їхню підготовку, але сама ініціатива була заблокована.

Ексголовком зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ система управління ЗСУ постійно зазнавала змін, щоб пристосовуватися до ситуації на фронті. Якщо спочатку, навесні, вдавалося залучати всі можливі ресурси, то влітку ситуація змінилася.

За його словами, станом на літо 2022 року система управління ЗСУ мала такий вигляд:

на стратегічному рівні: Генеральний штаб ЗСУ;

на оперативному й оперативно-тактичному рівні: 24 різних органів управління, залучені до виконання бойових завдань на різних напрямках.

Системі управління ЗСУ бракувало підготовлених органів

Розмах бойових дій вимагав створювати більше органів і пунктів управління, однак дефіцит підготовлених органів становив не менше 18 об'єктів. Залужний зауважив, що через брак часу тимчасові органи управління іноді комплектувалися людьми одночасно з понад десяти різних військових частин і установ, і це знижувало ефективність, керованість і лише загострювало проблеми. Одному командувачу могли підпорядковуватися одночасно 15-20 бригад, командирам окремих бригад — 12 і більше батальйонів. За таких умов під час активних бойових дій майже неможливо було якісно проаналізувати ситуацію та спланувати дії, розповів ексголовком.

"В окремих органах управління це приводило до так званого "ручного управління" — коли керівник управляв окремим підрозділом через "голову" командира. Як наслідок — поява безвідповідальності та інколи втрата ініціативи", — зазначив Залужний.

Крім цього, за словами колишнього головнокомандувача, українське військо не мало органу управління розвідкою на стратегічному рівні та відповідного комплекту сил і засобів.

"Ми реалізували чудову ідею щодо залучення цивільного космосу до процесу збору та обробки розвідувальної інформації. Також вдалося створити ієрархічну вертикаль до оперативного рівня, що давало можливість командувачам угруповань швидко застосовувати виділені ресурси. Проте згодом, на жаль, цей орган одним із перших було ліквідовано", — написав Валерій Залужний.

Реорганізація ЗСУ: деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про перехід ЗСУ на корпусну структуру 3 лютого 2025 року.

Воєнний журналіст Юрій Бутусов 4 лютого заявив, що в ЗСУ розгорнуть перший корпус на базі 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ.

15 квітня пресслужба Національної гвардії України повідомила про створення двох корпусів, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (позивний "Редіс") і командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (позивний "Корнет").

23 квітня ЗМІ повідомляли про створення нового корпусу ЗСУ на базі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.