"Инициативу заблокировали": переход ВСУ на корпусную систему могли начать в 2022 году, — Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал реформу управления украинскими войсками и переход на корпусную систему. Он рассказал, что инициатива реорганизации ВСУ по модели с иерархией "корпус-дивизия-бригада" появилась еще в 2022 году, но тогда она была заблокирована.

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Свои взгляды и мысли относительно реформы системы управления ВСУ экс-глава высказал в статье для издания "Милитарный", опубликованной 6 мая.

"Уже в 2022 году, когда война набирала бешеные обороты, а мы пытались немедленно восстановить систему управления путем создания именно армейских корпусов, один государственный деятель мне сказал: "Это советский пережиток". Очень жаль, что и среди некоторых представителей военного руководства нашлись те, кто поддерживал тогда именно такое мнение", — вспомнил Залужный.

Он рассказал, что для преодоления этих проблем Генштаб летом 2022 года инициировал переход ВСУ на корпуса и до конца лета разработал модель, предусматривающую иерархию "корпус-дивизия-бригада" в Сухопутных войсках. По его словам, тогда идею поддержали американские и британские партнеры, удалось создать 9 и 10 корпуса и начать их подготовку, но сама инициатива была заблокирована.

Экс-главарь отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ система управления ВСУ постоянно претерпевала изменения, чтобы приспосабливаться к ситуации на фронте. Если сначала, весной, удавалось привлекать все возможные ресурсы, то летом ситуация изменилась.

По его словам, по состоянию на лето 2022 года система управления ВСУ выглядела так:

на стратегическом уровне: Генеральный штаб ВСУ;

на оперативном и оперативно-тактическом уровне: 24 различных органов управления, привлеченные к выполнению боевых задач на разных направлениях.

Системе управления ВСУ не хватало подготовленных органов

Размах боевых действий требовал создавать больше органов и пунктов управления, однако дефицит подготовленных органов составлял не менее 18 объектов. Залужный отметил, что из-за нехватки времени временные органы управления иногда комплектовались людьми одновременно из более чем десяти различных воинских частей и учреждений, и это снижало эффективность, управляемость и только обостряло проблемы. Одному командующему могли подчиняться одновременно 15-20 бригад, командирам отдельных бригад — 12 и более батальонов. При таких условиях во время активных боевых действий почти невозможно было качественно проанализировать ситуацию и спланировать действия, рассказал экс-глава.

"В отдельных органах управления это приводило к так называемому "ручному управлению" — когда руководитель управлял отдельным подразделением через "голову" командира. Как следствие — появление безответственности и иногда потеря инициативы", — отметил Залужный.

Кроме этого, по словам бывшего главнокомандующего, украинское войско не имело органа управления разведкой на стратегическом уровне и соответствующего комплекта сил и средств.

"Мы реализовали замечательную идею по привлечению гражданского космоса к процессу сбора и обработки разведывательной информации. Также удалось создать иерархическую вертикаль до оперативного уровня, что позволяло командующим группировок быстро применять выделенные ресурсы. Однако впоследствии, к сожалению, этот орган одним из первых был ликвидирован", — написал Валерий Залужный.

Реорганизация ВСУ: детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе ВСУ на корпусную структуру 3 февраля 2025 года.

Военный журналист Юрий Бутусов 4 февраля заявил, что в ВСУ развернут первый корпус на базе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск.

15 апреля пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила о создании двух корпусов, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис") и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (позывной "Корнет").

23 апреля СМИ сообщали о создании нового корпуса ВСУ на базе 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.