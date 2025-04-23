Вошли 5 бригад: на базе 82 ОДШБ создали новый корпус ВСУ, — MilitaryLand

Десантно-штурмовые войска образуют 8-й корпус на базе 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Новый армейский корпус объединит пять бригад.

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Об этом известно из вакансии на портале work.ua.

"8 корпус Десантно-штурмовых войск — новое соединение в составе ДШВ ВСУ", — говорится в описании к объявлению.

На сайте work.ua появилась вакансия 8-го корпуса ДШВ ВСУ

Из приведенной в вакансии информации следует, что в состав корпуса вошли 5 бригад: 46-я отдельная аэромобильная бригада, 71-я отдельная егерская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Также в состав корпуса было создано новое подразделение — 88-й батальон обеспечения, пишет 22 апреля независимый проект MilitaryLand, освещающий полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Кроме того, авторы проекта MilitaryLand отмечают, что ранее все перечисленные боевые части входили в состав 7-го корпуса быстрого реагирования, в котором после реформы остались 25-я, 81-я и 77-я аэромобильные бригады, 78-й десантно-штурмовой полк и 79-я десантно-штурмовая бригада, то есть старый корпус сейчас имеет значительно облегченный состав по сравнению с новосозданным. Отмечается, что неясной остается принадлежность 148-й артиллерийской бригады, 132-го разведывательного батальона и 421-го батальона беспилотных комплексов, которые могут либо быть разделены между двумя корпусами, либо действовать самостоятельно непосредственно под командованием ДШВ.

Авторы проекта утверждают, что новосозданный 8 десантно-штурмовой корпус пока не имеет артиллерийской бригады и отдельного танкового подразделения, однако этот пробел планируется устранить в ближайшее время.

По словам авторов публикации, новосозданный корпус ВСУ возглавил бывший командир 82-й ОДШБр, полковник ВСУ Дмитрий Волошин. Аналитики проекта In Factum отмечают, что ранее Дмитрий Волошин служил в 25-й воздушно-десантной бригаде, 81-й и 46-й аэромобильных бригадах, с 2024 года имеет звание Героя Украины, награжден орденом "Золотая Звезда" и орденами Богдана Хмельницкого 2-й и 3-й степеней.

Новосозданный корпус ВСУ возглавил экс-комбриг 82 ОДШБ Дмитрий Волошин Фото: скриншот

Официальных комментариев о создании нового 8 корпуса ДШВ на момент публикации материала не было.

Корпуса в ВСУ: что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 3 февраля рассказал о переходе ВСУ на корпусную структуру.

Командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Иван Оболенский 15 марта рассказывал, что на основе подразделения создадут армейский корпус. Он объяснял, что корпус будет состоять из 5 бригад и будет делать ставку на молодежь.

В Национальной гвардии Украины 15 апреля сообщили о создании двух корпусов, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис "Редис" Прокопенко и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.