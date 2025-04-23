Увійшли 5 бригад: на базі 82 ОДШБ створили новий корпус ЗСУ, — MilitaryLand

Десантно-штурмові війська утворюють 8-й корпус на базі 82-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Новий армійський корпус об’єднає п’ять бригад.

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Про це відомо з вакансії на порталі work.ua.

"8 корпус Десантно-штурмових військ — нове з'єднання у складі ДШВ ЗСУ", — ідеться в описі до оголошення.

На сайті work.ua з'явилася вакансія 8-го корпусу ДШВ ЗСУ

З наведеної у вакансії інформації виходить, що до складу корпусу увійшли 5 бригад: 46-та окрема аеромобільна бригада, 71-ша окрема єгерська бригада, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада та 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Також у склад корпусу було створено новий підрозділ — 88-й батальйон забезпечення, пише 22 квітня незалежний проєкт MilitaryLand, що висвітлює повномасштабне вторгнення РФ до України.

Крім того, автори проєкту MilitaryLand зазначають, що раніше всі перелічені бойові частини входили до складу 7-го корпусу швидкого реагування, в якому після реформи залишилися 25-та, 81-ша та 77-ма аеромобільні бригади, 78-й десантно-штурмовий полк і 79-та десантно-штурмова бригада, тобто старий корпус нині має значно полегшений склад порівняно з новоствореним. Зазначається, що неясною лишається приналежність 148-ї артилерійської бригади, 132-го розвідувального батальйону та 421-го батальйону безпілотних комплексів, які можуть або бути розділені між двома корпусами, або діяти самостійно безпосередньо під командуванням ДШВ.

Автори проєкту стверджують, що новостворений 8 десантно-штурмовий корпус наразі не має артилерійської бригади та окремого танкового підрозділу, проте цю прогалину планується усунути найближчим часом.

За словами авторів публікації, новостворений корпус ЗСУ очолив колишній командир 82-ї ОДШБр, полковник ЗСУ Дмитро Волошин. Аналітики проєкту In Factum зазначають, що раніше Дмитро Волошин служив у 25-й повітрянодесантній бригаді, 81-й та 46-й аеромобільних бригадах, з 2024 року має звання Героя України, нагороджений орденом "Золота Зірка" та орденами Богдана Хмельницького 2-го і 3-го ступенів.

Новостворений корпус ЗСУ очолив екскомбриг 82 ОДШБ Дмитро Волошин Фото: скриншот

Офіційних коментарів про створення нового 8 корпусу ДШВ на момент публікації матеріалу не було.

Корпуси в ЗСУ: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 3 лютого розповів про перехід ЗСУ на корпусну структуру.

Командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Іван Оболєнський 15 березня розповідав, що на основі підрозділу створять армійський корпус. Він пояснював, що корпус складатиметься з 5 бригад і робитиме ставку на молодь.

В Національній гвардії України 15 квітня повідомили про створення двох корпусів, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис "Редіс" Прокопенко та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.