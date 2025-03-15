У НГУ створять корпус на основі бригади "Хартія": що кажуть в командуванні підрозділу (відео)

За словами командира підрозділу "Хартія" Оболєнського, розширення підрозділу до розмірів корпусу підтримується керівництвом Нацгвардії та МВС, а основну ставку майбутній підрозділ робитиме на молодь.

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У лавах Національної гвардії України (НГУ) планується створення нового корпусу з п'яти бригад, основою для якого будуть досвід і підходи 13-ї бригади НГУ "Хартія". Про це повідомив командир підрозділу полковник Іван Оболєнський в ефірі Радіо "Хартія".

За словами полковника НГУ, відбудеться переформатування управління, адже "ми хочемо побудувати управління корпусом як "Хартія 2.0".

"Для цього потрібні й ті люди, які з нами підуть далі, і нові, з інших бригад", – говорить полковник Ігор Оболєнський, зазначивши, що командування НГУ підтримує зміни.

За словами Оболєнського, кожна бригада "матиме свій внесок", а основна задача полягає в тому, щоби "кожна бригада внесла свій досвід, в тому числі управління". Командувач "Хартії" додає, що розширення підрозділу для особового складу підрозділу не є новиною, бо "для успішності проєкту люди мають заздалегідь розуміти, як саме буде функціонувати нова структура".

"У командування є бачення Корпусу. Міністр внутрішніх справ, командування НГУ, — дають можливість розгорнутися, нішу для креативу", – говорить один зі засновників бригади Всеволод Кожемяко, додавши, що їх очікують відповідні виклики, а велика ставка буде робитися на молодь в комплектуванні майбутнього корпусу.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ розгорнуть перший корпус на основі 3 ОШБр. На лінії фронту розгорнуть три корпуси, в основу яких увійдуть 3 ОШБр ЗСУ, 12 та 13 бригади Нацгвардії. Кожен корпус відповідатиме за ділянку фронту довжиною 150 км.

Згодом стало відомо, що в ЗСУ заплановане створення 20 армійських корпусів. Перший корпус Сухопутних військ створять на базі 3-ї окремої штурмової бригади та очолить його Андрій Білецький. Кардинальні зміни чекають на морпіхів і сили швидкого реагування ВПС.