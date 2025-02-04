В ЗСУ розгорнуть перший корпус на основі 3 ОШБр: які бригади реформують та хто командир (відео)

На лінії фронту розгорнуть три корпуси, в основу яких увійдуть 3 ОШБр ЗСУ, 12 та 13 бригади Нацгвардії, заявив воєнний журналіст Юрій Бутусов. Кожен корпус відповідатиме за ділянку фронту довжиною 150 км.

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Корпуси, які з'являться в структурі ЗСУ, створюватимуть на основі найкращих бригад. Однією з перших реформується 3-тя штурмова бригада (3 ОШБр) ЗСУ, яка стане основою першого корпусу. Про деталі змін у Силах оборони воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів на YouTube-каналі.

Реформи в ЗСУ - Бутусов про корпуси та 3 ОШБр див. з 27:09

Бутусов заявив, що командування буде "обкатувати" формування корпусів — нової структурної одиниці української армії. Корпуси створюватимуться на основі кращих бригад. Першим розгорнуть 3-й корпус. Основою 3-го корпусу стане Третя штурмова бригада ЗСУ. Очолить новий підрозділ — чинний командир бригади, полковник Андрій Білецький, якому незабаром підпорядковуватиметься "певний комплект військ".

"За даними наших джерел, в Силах оборони першим корпусом, який буде розгорнутий в Сухопутних військах, буде третій корпус, розгорнутий на базі третьої штурмової бригади", — сказав Бутусов.

Реформа в ЗСУ — деталі

Журналіст також пояснив інші деталі щодо корпусів в ЗСУ. З його слів, один корпус — це чотири-п'ять бригад та ще додаткові окремі частини. Кожен корпус відповідатиме за 150 км лінії фронту.

Є інформація про інші два корпуси. Один з них розгорнуть на основі 30 корпусу морської піхоти. Згідно з даними Бутусова, зараз цей підрозділ виконує "адміністративні функції". Крім того, основою для корпусу має стати 92 штурмова бригада, сказав він.

Також реформують Національну гвардію (НГ), заявив журналіст. В структурі Нацгвардії з'являться два корпуси:

один корпус — на базі 12-ї бригади НГ "Азов", командиром призначать комбрига, полковника Дениса Прокопенка з позивним "Редіс";

другий — на базі 13-ї бригади НГ "Хартія", командиром стане нинішній комбриг, полковник Ігор Оболенський.

"Тепер командири бригад будуть замкнені чітко в структуру командирів корпусів, і командир корпусу тепер буде тією людиною, яка відповідає за свою велику ділянку фронту", — підсумував Бутусов зміни в управлінні Силами оборони.

На сторінках у соцмережах 3 ОШБр немає коментарів щодо корпусів та реформування. У дописі від 4 лютого українців запрошують приєднатися до підрозділу, але інші заяви відсутні. Про зміни в Силах оборони поки що не писав Денис Прокопенко. Немає інформації на сторінці "Хартії" у Facebook.

Зазначимо, у листопаді 2024 року медіа "Суспільне" з посиланням на власні джерела повідомило про майбутні реформи в Силах оборони. Джерела журналістів розповіли, що будуть створені корпуси і таким чином "зекономлять людський та матеріальний ресурс".

4 січня головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський офіційно повідомив про розгортання корпусів, які відповідатимуть за чіткі відтинки фронту.

Нагадуємо, 3 лютого заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін висловився щодо переходу армії на корпуси.