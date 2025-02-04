В ВСУ развернут первый корпус на основе 3 ОШБр: какие бригады реформируют и кто командир (видео)

На линии фронта развернут три корпуса, в основу которых войдут 3 ОШБр ВСУ, 12 и 13 бригады Нацгвардии, заявил военный журналист Юрий Бутусов. Каждый корпус будет отвечать за участок фронта длиной 150 км.

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Корпуса, которые появятся в структуре ВСУ, будут создавать на основе лучших бригад. Одной из первых реформируется 3-я штурмовая бригада (3 ОШБр) ВСУ, которая станет основой третьего корпуса. О деталях изменений в Силах обороны военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал на YouTube-канале.

Реформы в ВСУ — Бутусов о корпусах и 3 ОШБр см. с 27:09

Бутусов заявил, что командование будет "обкатывать" формирование корпусов — новой структурной единицы украинской армии. Корпуса будут создаваться на основе лучших бригад. Первым развернут 3-й корпус. Основой 3-го корпуса станет Третья штурмовая бригада ВСУ. Возглавит новое подразделение — действующий командир бригады, полковник Андрей Билецкий, которому вскоре будет подчиняться "определенный комплект войск".

"По данным наших источников, в Силах обороны первым корпусом, который будет развернут в Сухопутных войсках, будет третий корпус, развернутый на базе третьей штурмовой бригады", — сказал Бутусов.

Реформа в ВСУ — детали

Журналист также объяснил другие детали относительно корпусов в ВСУ. По его словам, один корпус — это четыре-пять бригад и еще дополнительные отдельные части. Каждый корпус будет отвечать за 150 км линии фронта.

Есть информация о других двух корпусах. Один из них развернут на основе 30 корпуса морской пехоты. Согласно данным Бутусова, сейчас это подразделение выполняет "административные функции". Кроме того, основой для корпуса должна стать 92 штурмовая бригада, сказал он.

Также будут реформы в Национальной гвардии, заявил журналист. В структуре Нацгвардии появятся два корпуса:

один корпус — на базе 12-й бригады НГ "Азов", командиром назначат комбрига, полковника Дениса Прокопенко с позывным "Редис";

второй — на базе 13-й бригады НГ "Хартия", командиром станет нынешний комбриг, полковник Игорь Оболенский.

"Теперь командиры бригад будут замкнуты четко в структуру командиров корпусов, и командир корпуса теперь будет тем человеком, который отвечает за свой большой участок фронта", — подытожил Бутусов изменения в управлении Силами обороны.

На страницах в соцсетях 3 ОШБр нет комментариев относительно корпусов и реформирования. В заметке от 4 февраля украинцев приглашают присоединиться к подразделению, но другие заявления отсутствуют. Об изменениях в Силах обороны пока не писал Денис Прокопенко. Нет информации на странице "Хартии" в Facebook.

Отметим, в ноябре 2024 года медиа "Суспільне" со ссылкой на собственные источники сообщило о предстоящих реформах в Силах обороны. Источники журналистов рассказали, что будут созданы корпуса и таким образом "сэкономят человеческий и материальный ресурс".

4 января главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский официально сообщил о развертывании корпусов, которые будут отвечать за четкие отрезки фронта.

Напоминаем, 3 февраля заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин высказался о переходе армии на корпуса.