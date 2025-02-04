Армия переходит на корпусную систему: каких изменений ждать в ВСУ

В украинской армии появляются корпуса, которые будут выполнять боевые задачи на конкретном операционном направлении. Фокус узнал, что об инновации думают военные, и как это изменит ситуацию на фронте.

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Сейчас продолжается реформа организационной структуры ВСУ, в частности, в войске реализуют переход на корпусную систему. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, февраль станет непростым для украинской армии, однако и "врагу придется несладко".

"Определил задачи соответствующим командованием и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач", — сказал Александр Сырский.

"В Милитарном" рассказали, что армейские корпуса возникли с появлением массовых армий, когда боевые действия приобрели пространственный размах, а управление формированиями усложнилось. Благодаря корпусам появляются соединения, способные выполнять боевые задачи на самостоятельном операционном направлении. Армейский корпус состоит из нескольких боевых дивизий или бригад и формирований обеспечения.

Создание корпусов: что об этом думают военные

По мнению заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина важно, как идея по созданию корпусов будет воплощаться в жизнь.

"Наконец этот долгожданный процесс действительно начался. Самым сложным является то, что эти корпуса будут формироваться сейчас прямо на поле боя, из тех подразделений, которые уже участвуют в боевых действиях", — сказал Фокусу Жорин.

По его словам, это значительно усложняет аудит этих подразделений, доукомплектование и т.д. — то есть все процессы, связанные с созданием новой структуры. Однако в целом военный оценивает создание корпусов очень положительно, главное, чтобы была сохранена возможность "корпусов воевать именно корпусами на одном участке фронта, и не разбрасывать подразделения из одного корпуса по разным направлениям".

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев поддерживает идею создания корпусов, которые должны брать на себя участок фронта и отвечать за него.

"Не будет так, что много разных подразделений, структур отвечают за какой-то один участок фронта. После формирования корпусов будет так, что корпус отвечает за участок и все, кто входят в него, подчиняются, как я понимаю, корпусу", — рассказал Фокусу Яковлев.

Он убежден, что создание корпусов может сильно изменить ситуацию на поле боя. Сейчас основная проблема на фронте, которая длится не один год, — это взаимодействие и связь между смежными подразделениями на одной линии боевого соприкосновения. Враг знает об этой проблеме и часто бьет на стыке различных подразделений. После появления корпусов, по мнению Яковлева, противнику будет гораздо труднее вносить дезорганизацию.

Напомним, 3 февраля заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что изменение структуры ВСУ и создание корпусов повысит эффективность управления войска, однако есть условие. Важное, чтобы все подразделения одного корпуса воевали на одном направлении, а не распылялись по всей линии фронта.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил ключевые задачи для ВСУ на февраль. Он отметил, что ситуация на фронте сложная, однако Силы обороны продолжают эффективно наносить удары по военным объектам врага.