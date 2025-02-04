Армія переходить на корпусну систему: на які зміни чекати в ЗСУ

В українській армії зʼявляються корпуси, які виконуватимуть бойові завдання на конкретному операційному напрямку. Фокус дізнався, що про інновацію думають військові, та як це змінить ситуацію на фронті.

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Нині триває реформа організаційної структури ЗСУ, зокрема, у війську реалізовують перехід на корпусну систему. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, лютий стане непростим для української армії, проте і "ворогові доведеться несолодко".

"Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління. Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач", — сказав Олександр Сирський.

"У Мілітарному" розповіли, що армійські корпуси виникли з появою масових армій, коли бойові дії набули просторового розмаху, а керування формуваннями ускладнилося. Завдяки корпусам зʼявляються зʼєднання, здатні виконувати бойові завдання на самостійному операційному напрямку. Армійський корпус складається з декількох бойових дивізій або бригад та формувань забезпечення.

Створення корпусів: що про це думають військові

На думку заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна важливо, як ідея зі створення корпусів втілюватиметься у життя.

"Нарешті цей довгоочікуваний процес справді розпочався. Найскладнішим є те, що ці корпуси будуть формуватись зараз прямо на полі бою, з тих підрозділів, які вже беруть участь в бойових діях", — сказав Фокусу Жорін.

За його словами, це значно ускладнює аудит цих підрозділів, доукомплектування тощо — тобто всі процеси, повʼязані зі створенням нової структури. Проте в цілому військовий оцінює створення корпусів дуже позитивно, головне, аби була збережена можливість "корпусів воювати саме корпусами на одній ділянці фронту, і не розкидувати підрозділи з одного корпусу по різних напрямках".

Український військовослужбовець Данило Яковлев підтримує ідею створення корпусів, які повинні брати на себе ділянку фронту та відповідати за неї.

"Не буде так, що багато різних підрозділів, структур відповідають за якусь одну ділянку фронту. Після формування корпусів буде так, що корпус відповідає за ділянку і всі, хто входять в неї, підпорядковуються, як я розумію, корпусу", — розповів Фокусу Яковлев.

Він переконаний, що створення корпусів може сильно змінити ситуацію на полі бою. Нині основна проблема на фронті, яка триває не один рік, — це взаємодія та звʼязок між суміжними підрозділами на одній лінії бойового зіткнення. Ворог знає про цю проблему та часто бʼє на стику різних підрозділів. Після появи корпусів, на думку Яковлева, противнику буде набагато тяжче вносити дезорганізацію.

Нагадаємо, 3 лютого заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що зміна структури ЗСУ та створення корпусів підвищить ефективність управління війська, проте є умова. Важлива, аби всі підрозділи одного корпусу воювали на одному напрямку, а не розпорошувалися по всій лінії фронту.

Того ж дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив ключові завдання для ЗСУ на лютий. Він зазначив, що ситуація на фронті складна, проте Сили оборони продовжують ефективно завдавати удари по військових обʼєктах ворога.