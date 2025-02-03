"Лютий буде непростий": Сирський оголосив про перехід ЗСУ на корпусну структуру, деталі

Командування перекидає бійців небойових частин у бойові та проводить організаційну реформу. До структури Збройних сил повернуться армійські корпуси.

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У січні Україна збільшила кількість підрозділів Збройних сил, які виводяться на відновлення боєздатності, така робота продовжуватиметься. Про військові плани 3 лютого детальніше розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних сил", — повідомив він.

У ЗСУ реалізують заходи з переходу на корпусну структуру.

"Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко", — запевнив Сирський.

З його слів, ЗС РФ не зменшують інтенсивності атак. Командування розриває з’єднання і частини Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем. На землі в першу чергу технікою й особовим складом посилюють підрозділи, які вже ведуть оборону на передові. Водночас військових з небойових частин перекидають і відряджають у бойові.

"Ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч. Продовжуємо результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії", — додав головнокомандувач.

Корпусна структура ЗСУ: що це означає

Як пояснювали у "Мілітарному", армійські корпуси виникли з появою масових армій, коли бойові дії набули просторового розмаху і керування формуваннями ускладнилося. Створення таких корпусів було потрібне, щоб отримати з’єднання, здатні виконувати бойові завдання на самостійному операційному напрямку.

Зазвичай армійський корпус складається з кількох бойових дивізій і/або бригад, а також формувань забезпечення. В 90-х роках у Сухопутних військах були корпуси, до складу яких входили дивізії й бригади, але згодом вони були розформовані. На базі частини з колишніх корпусів були сформовані Оперативні командування.

Нагадаємо, також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про пріоритети ЗСУ на лютий.

У ГУР повідомили, що Росія витратила понад 10 мільярдів доларів на застарілі судна. Нині ворожий тіньовий флот налічує до 1000 одиниць.