"Февраль будет непростой": Сырский объявил о переходе ВСУ на корпусную структуру, детали

Командование перебрасывает бойцов небоевых частей в боевые и проводит организационную реформу. В структуру Вооруженных сил вернутся армейские корпуса.

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В январе Украина увеличила количество подразделений Вооруженных сил, которые выводятся на восстановление боеспособности, такая работа будет продолжаться. О военных планах 3 февраля подробнее рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в тех непростых условиях, которые сложились. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил", — сообщил он.

В ВСУ реализуют мероприятия по переходу на корпусную структуру.

"Февраль будет непростой для нашего войска, но и врагу придется несладко", — заверил Сырский.

По его словам, ВС РФ не уменьшают интенсивности атак. Командование разрывает соединения и части Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем путем наращивания беспилотных систем. На земле в первую очередь техникой и личным составом усиливают подразделения, которые уже ведут оборону на передовые. В то же время военных из небоевых частей перебрасывают и отправляют в боевые.

"Ситуация сложная, но мы достойно даем отпор. Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России", — добавил главнокомандующий.

Корпусная структура ВСУ: что это значит

Как объясняли в "Милитарном", армейские корпуса возникли с появлением массовых армий, когда боевые действия приобрели пространственный размах и управление формированиями усложнилось. Создание таких корпусов было необходимо, чтобы получить соединения, способные выполнять боевые задачи на самостоятельном операционном направлении.

Обычно армейский корпус состоит из нескольких боевых дивизий и/или бригад, а также формирований обеспечения. В 90-х годах в Сухопутных войсках были корпуса, в состав которых входили дивизии и бригады, но впоследствии они были расформированы. На базе части из бывших корпусов были сформированы Оперативные командования.

Напомним, также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о приоритетах ВСУ на февраль.

В ГУР сообщили, что Россия потратила более 10 миллиардов долларов на устаревшие суда. Сейчас вражеский теневой флот насчитывает до 1000 единиц.