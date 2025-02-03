Уменьшаем ударный потенциал противника: Сырский обозначил приоритеты ВСУ на февраль

Главком отметил, что главным приоритетом остается удержание позиций и предотвращение продвижения противника. Также значительное внимание уделяется усилению подготовки бойцов и развитию беспилотных систем.

Related video

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подвел итоги первого месяца 2025 года и обозначил ключевые задачи на февраль. По его словам, ситуация на фронте остается сложной, однако украинская армия продолжает эффективно наносить удары по военным объектам противника, в том числе на территории России. Об этом 3 февраля главком написал в Facebook.

"Ситуация сложная, но мы достойно даем отпор. Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России", — сообщил генерал.

Сырский отметил, что главным приоритетом остается удержание позиций и предотвращение продвижения противника. При этом значительное внимание уделяется усилению подготовки военнослужащих и развитию беспилотных систем.

"Среди приоритетов — в том числе и операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора", — отметил главком.

По его словам, продолжается наращивание боеспособности Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Сил беспилотных систем. Особое внимание уделяется обеспечению передовых подразделений личным составом и техникой, а также переводу военнослужащих из небоевых частей в боевые.

Также Сырский подчеркнул важность повышения качества подготовки новобранцев, их адаптации перед боевыми задачами и усиления психологической устойчивости войск.

"Ведь от того как мы подготовим и научим людей зависит устойчивость войска", — добавил главком.

Он предупредил, что февраль станет сложным периодом для украинской армии, однако российские войска также столкнутся с серьезными трудностями.

"Февраль будет непростой для нашего войска, но и врагу придется несладко… Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Важно

Перевод военных техников ПВО и авиации в пехоту: Генштаб ВСУ напомнил о запрете Сырского

Напомним, в ночь на 3 февраля несколько объектов на территории РФ подверглись атаке беспилотников. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде, Астраханский газоперерабатывающий завод и другие объекты.