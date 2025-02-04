Перехід на систему 20 бойових корпусів: на ЗСУ чекає масштабна реформа, — Бутусов

За словами військкора Юрія Бутусова, перший корпус Сухопутних військ створять на базі 3-ї окремої штурмової бригади та очолить його Андрій Білецький. Кардинальні зміни чекають на морпіхів і сили швидкого реагування ВПС.

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Збройні сили України (ЗСУ) скоро реформують: українське командування має намір створити до 20 армійських корпусів для масштабування кращих бригад. Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела.

За даними Бутусова, корпуси більше не будуть адмінодиницями в тилу

Кожному корпусу призначать певну зону відповідальності, один корпус буде курирувати не менше п'яти бригад. Зараз у складі ЗСУ діють шість корпусів: 9-й, 10-й, 11-й і 12-й армійські, а також 7-й корпус швидкого реагування Повітряно-десантних військ і 30-й корпус морської піхоти.

"Така велика кількість корпусів — це реальна реформа", — пояснив журналіст.

Усі наявні корпуси будуть реструктуровані і більше не будуть виключно адміністративними одиницями в тилу. Оперативно-стратегічні, оперативно-тактичні та тактичні групи розформують, корпуси візьмуть під контроль лінію фронту.

"Деякі корпуси матимуть зону відповідальності до 150 кілометрів", — додав Бутусов.

Корпуси в ЗСУ: що чекає на армійські бригади

За словами Юрія Бутусова, першим у Сухопутних військах розгорнуть 3-й армійський корпус на базі 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр). Його очолить командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Повністю реформують 30-й корпус морської піхоти, оскільки зараз він функціонує як адміністративний орган, а морпіхи розкидані по всій лінії фронту. Крім цього, 7-й корпус швидкого реагування ВПС розділять на два корпуси, через його велику поточну структуру.

Очевидно, на базі 92-ї штурмової бригади створять 92-й армійський корпус зі своєю зоною відповідальності.

Національна гвардія України теж матиме корпусну структуру. Перший корпус сформують на базі 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", його очолить Денис Прокопенко. Другий корпус планується сформувати на базі 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" під керівництвом полковника Ігоря Оболенського.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін описував переваги в управлінні ЗСУ після створення корпусів. Водночас усі підрозділи одного корпусу, на його думку, мають воювати на одному напрямку і не розпорошуватися по всьому фронту.

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого оголосив про запровадження нових підходів у комплектуванні бойових підрозділів. За його словами, потрібно також збільшувати темпи постачання зброї.