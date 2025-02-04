Переход на систему 20 боевых корпусов: ВСУ ждет масштабная реформа, – Бутусов

По словам военкора Юрия Бутусова, первый корпус Сухопутных войск создадут на базе 3-й отдельной штурмовой бригады и возглавит его Андрей Билецкий. Кардинальные изменения ждут морпехов и силы быстрого реагирования ВВС.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро реформируют: украинское командование намерено создать до 20 армейских корпусов для масштабирования лучших бригад. Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.

По данным Бутусова, корпуса больше не будут админединицами в тылу

Каждому корпусу назначат определенную зону ответственности, один корпус будет курировать не менее пяти бригад. Сейчас в составе ВСУ действуют шесть корпусов: 9-й, 10-й, 11-й и 12-й армейские, а также 7-й корпус быстрого реагирования Воздушно-десантных войск и 30-й корпус морской пехоты.

"Такое большое количество корпусов — это реальная реформа", — объяснил журналист.

Все существующие корпуса будут реструктурированы и больше не будут исключительно административными единицами в тылу. Оперативно-стратегические, оперативно-тактические и тактические группы расформируют, корпуса возьмут под контроль линию фронта.

"Некоторые корпуса будут иметь зону ответственности до 150 километров", — добавил Бутусов.

Корпуса в ВСУ: что ждет армейские бригады

По словам Юрия Бутусова, первым в Сухопутных войсках развернут 3-й армейский корпус на базе 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Его возглавит командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

Полностью реформируют 30-й корпус морской пехоты, так как сейчас он функционирует как административный орган, а морпехи разбросаны по всей линии фронта. Кроме этого, 7-й корпус быстрого реагирования ВВС разделят на два корпуса, из-за его крупной текущей структуры.

Очевидно, на базе 92-й штурмовой бригады создадут 92-й армейский корпус со своей зоной ответственности.

Национальная гвардия Украины тоже будет иметь корпусную структуру. Первый корпус сформируют на базе 12-й бригады специального назначения "Азов", его возглавит Денис Прокопенко. Второй корпус планируется сформировать на базе 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" под руководством полковника Игоря Оболенского.

Напомним, замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин описывал преимущества в управлении ВСУ после создания корпусов. В то же время все подразделения одного корпуса, по его мнению, должны воевать на одном направлении и не распыляться по всему фронту.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля объявил о введении новых подходов в комплектовании боевых подразделений. По его словам, нужно также увеличивать темпы поставок оружия.