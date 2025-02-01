Больше заказов на дроны: Зеленский анонсировал новые подходы в комплектовании военных

Президент рассказал, что руководство страны готовит новые форматы поддержки бригад и комплектования боевых подразделений. Среди прочего, он анонсировал увеличение инвестиций на оружие и количества заказов на дроны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже на следующей неделе украинцам представят детали по наработке новых форматов обеспечения боевых бригад и подразделений оружием. По его словам, эти подходы будут касаться увеличения темпов в поставках оружия, а также увеличения количества заказов на сами боевые средства, в частности дроны. Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения вечером 31 января.

Зеленский рассказал, что имел недавно встречу с военными. Во время нее он заслушал доклад о ситуации на фронте, а также по комплектованию боевых бригад и подразделений.

По итогам разговора, глава государства поставил задачу, чтобы уже на следующей неделе украинцам представили новые форматы комплектования военных.

Отдельный акцент в своем видеосообщении Владимир Зеленский сделал на проблеме поставки вооруженных средств в войска. Он отметил, что сейчас нужно "увеличить темпы поставок", а также "надо больше такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов".

"Больше заказов на дроны, больше инвестиций в разработки роботизированных систем. И больше поставок базового оружия", — отметил Владимир Зеленский.

Вместе с тем, глава государства, вспоминая об атаке россиян 31 января по Одессе, отметил, что "ПВО — это первый приоритет" в обеспечении обороны Украины.

Также президент заверил, что необходимые поручения он уже сделал. Поэтому уже на следующей неделе можно надеяться на подробности относительно нового подхода в комплектовании украинской армии.

"Наша промышленность имеет потенциал", — отметил президент.

Во время своего видеообращения заверил, что страны Европы готовы работать с Украиной для инвестиций в наше оружейное производство: этим занимаются дипломаты.

Напоминаем, ранее Владимир Зеленский заявлял, что "преподаватели военных лицеев и учебных заведений должны быть на фронте", утверждая, что они "должны знать, как выглядит современная война". Об этом Фокус писал 29 января.

Также президент рассказывал, чем демобилизация может угрожать Украине. По словам Зеленского, Путин может убить всех украинцев, если половина армии уйдет.