Преподаватели военных лицеев и учебных заведений должны быть на фронте, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, преподаватели и курсанты должны знать, что такое фронт не только из книг. Зеленский добавил, что украинской армии нужны люди с современными взглядами на армию.

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Преподаватели военных лицеев и учебных заведений, которые обучают курсантов должны быть на фронте. Будущие офицеры должны знать, как выглядит современная война. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений в День памяти Героев Крут, в среду, 29 января.

"А значит, это вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте. Потому что только так можно научить кого-то реально пониманию, что такое война на земле. Не только в книжках, хотя и книжки также важны, знать, что такое фронт, как это — обеспечивать результаты для Украины в современной войне", — убежден президент.

По словам Зеленского, украинской армии сейчас нужно не просто надежное офицерское звено, а люди с современными взглядами офицеров на армию и жизнь.

Напомним, в Украине начали штрафовать городских голов за невыполнение планов по мобилизации. Мэр Дрогобыча Тарас Кучма, который получил штраф от ТЦК в размере 36 тысяч гривен заявил, что будет обжаловать это решение в суде. Протокол также составили на мэра Борислава Игоря Яворского.

29 января в оперативном командовании "Запад" действия ТЦК назвали соответствующими закону. А также напомнили, что органы местного самоуправления среди прочего обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора.