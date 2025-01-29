Викладачі військових ліцеїв та навчальних закладів мають бути на фронті, — Зеленський (відео)

За словами президента України, викладачі та курсанти мають знати, що таке фронт не тільки з книжок. Зеленський додав, що українському війську потрібні люди з сучасними поглядами на армію.

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Викладачі військових ліцеїв та навчальних закладів, які навчають курсантів повинні бути на фронті. Майбутні офіцери мають знати, як виглядає сучасна війна. Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів у День пам’яті Героїв Крут, у середу, 29 січня.

"А отже, це ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід, повинні бути на фронті. Тому що тільки так можна навчити когось реально розумінню, що таке війна на землі. Не тільки в книжках, хоча і книжки також важливі, знати, що таке фронт, як це — забезпечувати результати для України в сучасній війні", — переконаний президент.

За словами Зеленського, українському війську нині потрібна не просто надійна офіцерська ланка, а люди з сучасними поглядами офіцерів на армію та життя.

Нагадаємо, в Україні почали штрафувати міських голів за невиконання планів з мобілізації. Мер Дрогобича Тарас Кучма, який отримав штраф від ТЦК у розмірі 36 тисяч гривень заявив, що буде оскаржувати це рішення у суді. Протокол також склали на мера Борислава Ігоря Яворського.

29 січня в оперативному командуванні "Захід" дії ТЦК назвали такими, що відповідають закону. А також нагадали, що органи місцевого самоврядування серед іншого забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору.