"Відповідає закону": в ЗСУ прокоментували покарання міських голів за зрив мобілізації

В ОК "Захід" кажуть, що місцева влада повинна забезпечувати первинний військовий облік призовників, їх оповіщення і перевезення до пунктів збору районних ТЦК.

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Накладення штрафів на міських голів у Львівській області за невиконання планів з мобілізації в Україні відповідає законодавству, сказали представники оперативного командування "Захід" у коментарі BBC News Україна.

В ОК "Захід", якому підпорядковуються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Львівської області, сказали журналістам, що штрафування міських голів Дрогобича та Борислава відповідало закону.

"Органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також заходи оповіщення та забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору", — сказали в командуванні.

Військові стверджують, що начальник Дрогобицького районного ТЦК та СП не виходив за межі "наданих йому владних повноважень і компетенцій", а його дії відповідають вимогам чинного законодавства.

В командуванні запевнили, що всі територіальні центри західних областей відкриті до діалогу з місцевою владою та вдячні громадам за постійну підтримку та турботу, яку вони надають військовим частинам.

"В умовах агресії РФ проти України, що триває, закликаємо всіх учасників цього процесу до спільної злагодженої роботи, яка має переслідувати одну єдину мету — нашу перемогу", — сказали військові.

У затвердженому Кабміном 16 травня 2024 року порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації прописано, що міська влада відповідальна за вручення військовозобов'язаним повісток за адресою проживання та має звітувати в ТЦК про результати такого оповіщення. Також на міську адміністрацію покладено забезпечення перевезення громадян до пунктів збору.

Нагадаємо, 28 січня ЗМІ повідомляли, що мера Дрогобича оштрафували на 36 000 грн за невиконання плану мобілізації. Міський голова Дрогобича Тарас Кучма заявив, оскаржуватиме це рішення, бо він не має прав доставляти військовозобов'язаних містян до ТЦК та СП.

29 січня стало відомо про другого міського голову, на якого склали протокол за зрив заходів мобілізації на Львівщині. Міський голова Борислава Ігор Яворський також сказав у коментарі журналістам, що не погоджується з постановою та готує подання до суду.