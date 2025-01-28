"За вуха притягувати людей, чи що": мера Дрогобича оштрафували на 36 000 грн через зрив мобілізації

Міський голова збирається оскаржувати штраф. Аналогічні покарання отримали також мери Трускавця, Східниці, Борислава і Меденич.

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Міського голову міста Дрогобича голова Тараса Кучму оштрафували за невиконання планів мобілізації попри те, що він не має таких повноважень. Про це він розповів виданню ZAXID.NET.

За його словами, 22 січня він отримав запрошення до військкомату, але того дня не зміг прийти до ТЦК через те, що мав бути присутнім на низці офіційних заходів, а також у місто повертали тіло загиблого українського захисника. Про це керівнику ТЦК, за словами мера, було повідомлено листом.

Тарас Кучма говорить, що керівник Терцентру звернувся до поліції, щоб мера доправили до військкомату силоміць. Щоправда, додає він, силового доставлення його до ТЦК не було, оскільки він згодом прибув туди сам.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма

У Терцентрі міському голові повідомили, що на нього виписали штраф у 36 тисяч гривень за невиконання мобілізаційногоплану та зрив мобілізаційних заходів. Він говорить, що аналогічні штрафи отримали також мери Трускавця, Східниці, Борислава і Меденич.

Тарас Кучма заявив, що збирається оскаржувати штраф, стверджуючи, що він не має права доставляти людей в ТЦК.

"Яким чином я можу [це зробити]. Я що, силою за вуха буду притягувати людей, чи що? Як вони це уявляють? Чи в мене є армія, поліція? Що в мене є?" — сказав він.

Нагадаємо, що на Одещині співробітник ТЦК "продавав" повістки, які "давали свободу" на 6 днів. Після закінчення цього терміну її можна було "оновити" за ту саму вартість.