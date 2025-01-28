На Одещині співробітник ТЦК "продавав" повістки, які "давали свободу" на 6 днів (фото)
За даними слідства, співробітник РТЦК за тисячу доларів запропонував чоловікові виписати повістку на 6 днів. Після закінчення цього терміну її можна було "оновити" за ту саму вартість.
На Одещині правоохоронці викрили 24-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар за видачу фіктивної повістки. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди, а згодом повідомили про підозру. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Слідчі разом із працівниками управління стратегічних розслідувань за сприяння обласного центру комплектування задокументували, як військовий вимагав у чоловіка призовного віку 1000 доларів за повістку з шестиденним терміном дії. Документ дозволяв вільно пересуватися Україною, а після його завершення зловмисник обіцяв за таку ж плату видавати нові повістки. Згодом він підвищив суму на 2000 гривень.
Під час затримання військовослужбовця поліцейські вилучили частину отриманих грошей, мобільний телефон, видану повістку та інші докази.
На основі зібраних матеріалів фігуранта підозрюють у порушенні ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отриманні неправомірної вигоди службовою особою з використанням службового становища. Закон передбачає за це до 10 років позбавлення волі, трирічну заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю, а також конфіскацію майна.
Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Триває слідство.
Нагадаємо, 20 січня на Черкащині затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП через спробу дати хабар у 2 тисячі доларів.
17 січня Національна поліція провела понад 200 обшуків у 19 регіонах України у рамках розслідувань, пов’язаних із незаконним перетином державного кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.