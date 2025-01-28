На Одещині співробітник ТЦК "продавав" повістки, які "давали свободу" на 6 днів (фото)

За даними слідства, співробітник РТЦК за тисячу доларів запропонував чоловікові виписати повістку на 6 днів. Після закінчення цього терміну її можна було "оновити" за ту саму вартість.

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На Одещині правоохоронці викрили 24-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар за видачу фіктивної повістки. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди, а згодом повідомили про підозру. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідчі разом із працівниками управління стратегічних розслідувань за сприяння обласного центру комплектування задокументували, як військовий вимагав у чоловіка призовного віку 1000 доларів за повістку з шестиденним терміном дії. Документ дозволяв вільно пересуватися Україною, а після його завершення зловмисник обіцяв за таку ж плату видавати нові повістки. Згодом він підвищив суму на 2000 гривень.

Поліцейські викрили на Одещині 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП на хабарництві Фото: Національна поліція Поліцейські викрили на Одещині 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП на хабарництві Фото: Національна поліція

Під час затримання військовослужбовця поліцейські вилучили частину отриманих грошей, мобільний телефон, видану повістку та інші докази.

На основі зібраних матеріалів фігуранта підозрюють у порушенні ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отриманні неправомірної вигоди службовою особою з використанням службового становища. Закон передбачає за це до 10 років позбавлення волі, трирічну заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю, а також конфіскацію майна.

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Триває слідство.

Нагадаємо, 20 січня на Черкащині затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП через спробу дати хабар у 2 тисячі доларів.

17 січня Національна поліція провела понад 200 обшуків у 19 регіонах України у рамках розслідувань, пов’язаних із незаконним перетином державного кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.