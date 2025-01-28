В Одесской области сотрудник ТЦК "продавал" повестки, которые "давали свободу" на 6 дней (фото)

По данным следствия, сотрудник РТЦК за тысячу долларов предложил мужчине выписать повестку на 6 дней. По истечении этого срока ее можно было "обновить" за ту же стоимость.

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В Одесской области правоохранители разоблачили 24-летнего военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который требовал взятку за выдачу фиктивной повестки. Его задержали во время получения неправомерной выгоды, а впоследствии сообщили о подозрении. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Следователи вместе с работниками управления стратегических расследований при содействии областного центра комплектования задокументировали, как военный требовал у мужчины призывного возраста 1000 долларов за повестку с шестидневным сроком действия. Документ позволял свободно передвигаться по Украине, а после его завершения злоумышленник обещал за такую же плату выдавать новые повестки. Впоследствии он повысил сумму на 2000 гривен.

Полицейские разоблачили в Одесской области 24-летнего военнослужащего РТЦК и СП на взяточничестве Фото: Национальная полиция Полицейские разоблачили в Одесской области 24-летнего военнослужащего РТЦК и СП на взяточничестве Фото: Национальная полиция

Во время задержания военнослужащего полицейские изъяли часть полученных денег, мобильный телефон, выданную повестку и другие доказательства.

На основе собранных материалов фигуранта подозревают в нарушении ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получении неправомерной выгоды должностным лицом с использованием служебного положения. Закон предусматривает за это до 10 лет лишения свободы, трехлетний запрет занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью, а также конфискацию имущества.

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен. Продолжается следствие.

Напомним, 20 января в Черкасской области задержали бывшего начальника одного из районных ТЦК и СП за попытку дать взятку в 2 тысячи долларов.

17 января Национальная полиция провела более 200 обысков в 19 регионах Украины в рамках расследований, связанных с незаконным пересечением государственной границы мужчинами, которые подлежат мобилизации.