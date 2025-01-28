В Одесской области сотрудник ТЦК "продавал" повестки, которые "давали свободу" на 6 дней (фото)
По данным следствия, сотрудник РТЦК за тысячу долларов предложил мужчине выписать повестку на 6 дней. По истечении этого срока ее можно было "обновить" за ту же стоимость.
В Одесской области правоохранители разоблачили 24-летнего военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который требовал взятку за выдачу фиктивной повестки. Его задержали во время получения неправомерной выгоды, а впоследствии сообщили о подозрении. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Следователи вместе с работниками управления стратегических расследований при содействии областного центра комплектования задокументировали, как военный требовал у мужчины призывного возраста 1000 долларов за повестку с шестидневным сроком действия. Документ позволял свободно передвигаться по Украине, а после его завершения злоумышленник обещал за такую же плату выдавать новые повестки. Впоследствии он повысил сумму на 2000 гривен.
Во время задержания военнослужащего полицейские изъяли часть полученных денег, мобильный телефон, выданную повестку и другие доказательства.
На основе собранных материалов фигуранта подозревают в нарушении ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получении неправомерной выгоды должностным лицом с использованием служебного положения. Закон предусматривает за это до 10 лет лишения свободы, трехлетний запрет занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью, а также конфискацию имущества.
Суд избрал меру пресечения для подозреваемого — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен. Продолжается следствие.
Напомним, 20 января в Черкасской области задержали бывшего начальника одного из районных ТЦК и СП за попытку дать взятку в 2 тысячи долларов.
17 января Национальная полиция провела более 200 обысков в 19 регионах Украины в рамках расследований, связанных с незаконным пересечением государственной границы мужчинами, которые подлежат мобилизации.