"За уши притягивать людей, что ли": мэра Дрогобыча оштрафовали на 36 000 грн из-за срыва мобилизации

Городской голова собирается обжаловать штраф. Аналогичные наказания получили также мэры Трускавца, Сходницы, Борислава и Меденич.

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Городского голову города Дрогобыча председатель Тараса Кучму оштрафовали за невыполнение планов мобилизации несмотря на то, что он не имеет таких полномочий. Об этом он рассказал изданию ZAXID.NET.

По его словам, 22 января он получил приглашение в военкомат, но в тот день не смог прийти в ТЦК из-за того, что должен был присутствовать на ряде официальных мероприятий, а также в город возвращали тело погибшего украинского защитника. Об этом руководителю ТЦК, по словам мэра, было сообщено письмом.

Тарас Кучма говорит, что руководитель Терцентра обратился в полицию, чтобы мэра доставили в военкомат силой. Правда, добавляет он, силовой доставки его в ТЦК не было, поскольку он впоследствии прибыл туда сам.

Городской голова Дрогобыча Тарас Кучма

В Терцентре городскому голове сообщили, что на него выписали штраф в 36 тысяч гривен за невыполнение мобилизационного плана и срыв мобилизационных мероприятий. Он говорит, что аналогичные штрафы получили также мэры Трускавца, Сходницы, Борислава и Меденич.

Тарас Кучма заявил, что собирается оспаривать штраф, утверждая, что он не имеет права доставлять людей в ТЦК.

"Каким образом я могу [это сделать]. Я что, силой за уши буду притягивать людей, что ли? Как они это представляют? Есть ли у меня армия, полиция? Что у меня есть?" — сказал он.

Напомним, что в Одесской области сотрудник ТЦК "продавал" повестки, которые "давали свободу" на 6 дней. По истечении этого срока ее можно было "обновить" за ту же стоимость.