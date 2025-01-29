"Соответствует закону": в ВСУ прокомментировали наказание городских голов за срыв мобилизации

В ОК "Запад" говорят, что местные власти должны обеспечивать первичный воинский учет призывников, их оповещение и перевозку в пункты сбора районных ТЦК.

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Наложение штрафов на городских голов во Львовской области за невыполнение планов по мобилизации в Украине соответствует законодательству, сказали представители оперативного командования "Запад" в комментарии BBC News Украина.

В ОК "Запад", которому подчиняются территориальные центры комплектования и социальной поддержки Львовской области, сказали журналистам, что штрафование городских голов Дрогобыча и Борислава соответствовало закону.

"Органы местного самоуправления, в частности, обеспечивают первичный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора", — сказали в командовании.

Военные утверждают, что начальник Дрогобычского районного ТЦК и СП не выходил за пределы "предоставленных ему властных полномочий и компетенций", а его действия соответствуют требованиям действующего законодательства.

В командовании заверили, что все территориальные центры западных областей открыты к диалогу с местными властями и благодарны громадам за постоянную поддержку и заботу, которую они оказывают военным частям.

"В условиях продолжающейся агрессии РФ против Украины призываем всех участников этого процесса к совместной слаженной работе, которая должна преследовать одну единственную цель — нашу победу", — сказали военные.

В утвержденном Кабмином 16 мая 2024 года порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации прописано, что городские власти ответственны за вручение военнообязанным повесток по адресу проживания и должны отчитываться в ТЦК о результатах такого оповещения. Также на городскую администрацию возложено обеспечение перевозки граждан в пункты сбора.

Напомним, 28 января СМИ сообщали, что мэра Дрогобыча оштрафовали на 36 000 грн за невыполнение плана мобилизации. Городской голова Дрогобыча Тарас Кучма заявил, будет обжаловать это решение, потому что он не имеет прав доставлять военнообязанных горожан в ТЦК и СП.

29 января стало известно о втором городском голове, на которого составили протокол за срыв мероприятий мобилизации на Львовщине. Городской голова Борислава Игорь Яворский также сказал в комментарии журналистам, что не согласен с постановлением и готовит представление в суд.