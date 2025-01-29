Сорвал план мобилизации: во Львовской области наказали уже второго городского голову

Мэр Борислава готовится подавать в суд, поскольку не согласен с составленным на него протоколом и наказанием за то, на что он не имеет полномочий.

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Во Львовской области взялись за городских голов, которые якобы не выполнят планы по мобилизации граждан. После мэра Дрогобыча протокол за невыполнение плана получил городской голова Борислава Игорь Яворский. Об этом он сказал в комментарии Нromadske.

По его словам, на него тоже составили протокол, на основе которого было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за срыв мероприятий мобилизации.

"Я написал свои возражения. Не согласен с этим протоколом и постановлением. Соответственно, готовлю представление в суд, буду обжаловать. Думаю, суд расставит точки над i", — отметил Яворский.

О чем конкретно говорится в документах городской голова Борислава не сообщил, сославшись на то, что это "информация для служебного пользования".

Он добавил, что за последний период времени он не помнит, были ли случаи наложения штрафов за срыв мобилизации на других представителей местной власти.

Напомним, что 28 января сообщалось, что мэр Дрогобыча Тарас Кучма получил штраф в размере 36 тысяч гривен из-за того, что в городе возникли проблемы с мобилизацией населения. Городской голова заявил, что не имеет полномочий ТЦК и будет оспаривать штраф в суде. Аналогичные наказания получили также мэры Трускавца, Сходницы и Меденич.

Также в Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности представителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации.