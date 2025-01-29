Зірвав план мобілізації: на Львівщині покарали вже другого міського голову

Мер Борислава готується позиватися до суду, оскільки не погоджується зі складеним на нього протоколом і покаранням за те, на що він не має повноважень.

Related video

У Львівській області взялися за міських голів, які нібито не виконають плани з мобілізації громадян. Після мера Дрогобича протокол за невиконання плану отримав міський голова Борислава Ігор Яворський. Про це він сказав у коментарі Нromadske.

За його словами, на нього теж склали протокол, на основі якого була винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за зрив заходів мобілізації.

"Я написав свої заперечення. Не погоджуюсь із цим протоколом і постановою. Відповідно, готую подання в суд, буду оскаржувати. Думаю, суд розставить крапки над і", — зазначив Яворський.

Про що конкретно йдеться у документах міський голова Борислава не повідомив, пославшись на те, що це "інформація для службового користування".

Він додав, що за останній період часу він не пам'ятає, чи були випадки накладення штрафів за зрив мобілізації на інших представників місцевої влади.

Нагадаємо, що 28 січня повідомлялося, що мер Дрогобича Тарас Кучма отримав штраф у розмірі 36 тисяч гривень через те, що у місті виникли проблеми із мобілізацією населення. Міський голова заявив, що не має повноважень ТЦК і буде оскаржувати штраф у суді. Аналогічні покарання отримали також мери Трускавця, Східниці і Меденич.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність представників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації.