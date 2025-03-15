В НГУ создадут корпус на основе бригады "Хартия": что говорят в командовании подразделения (видео)

По словам командира подразделения "Хартия" Оболенского, расширение подразделения до размеров корпуса поддерживается руководством Нацгвардии и МВД, а основную ставку будущее подразделение будет делать на молодежь.

Related video

В рядах Национальной гвардии Украины (НГУ) планируется создание нового корпуса из пяти бригад, основой для которого будут опыт и подходы 13-й бригады НГУ "Хартия". Об этом сообщил командир подразделения полковник Иван Оболенский в эфире Радио "Хартия".

По словам полковника НГУ, произойдет переформатирование управления, ведь "мы хотим построить управление корпусом как "Хартия 2.0".

"Для этого нужны и те люди, которые с нами пойдут дальше, и новые, из других бригад", — говорит полковник Игорь Оболенский, отметив, что командование НГУ поддерживает изменения.

По словам Оболенского, каждая бригада "будет иметь свой вклад", а основная задача заключается в том, чтобы "каждая бригада внесла свой опыт, в том числе управления". Командующий "Хартии" добавляет, что расширение подразделения для личного состава подразделения не является новостью, потому что "для успешности проекта люди должны заранее понимать, как будет функционировать новая структура".

"У командования есть видение Корпуса. Министр внутренних дел, командование НГУ, — дают возможность развернуться, нишу для креатива", — говорит один из основателей бригады Всеволод Кожемяко, добавив, что их ожидают соответствующие вызовы, а большая ставка будет делаться на молодежь в комплектовании будущего корпуса.

Ранее сообщалось, что в ВСУ развернут первый корпус на основе 3 ОШБр. На линии фронта развернут три корпуса, в основу которых войдут 3 ОШБр ВСУ, 12 и 13 бригады Нацгвардии. Каждый корпус будет отвечать за участок фронта длиной 150 км.

Впоследствии стало известно, что в ВСУ запланировано создание 20 армейских корпусов. Первый корпус Сухопутных войск создадут на базе 3-й отдельной штурмовой бригады и возглавит его Андрей Билецкий. Кардинальные изменения ждут морпехов и силы быстрого реагирования ВВС.