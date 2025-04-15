Нацгвардія переходить на корпуси. На чолі стануть "Редис" і "Корнет"

Національна гвардія України створила два корпуси. Їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).

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Про це повідомляє Нацгвардія у дописі в Facebook.

Як пояснив командувач Нацгвардії генерал Олександр Півненко, командир корпусу має бути безпосереднім керівником для своїх підрозділів та добре знатися на справах цих підрозділів. Також командир корпусу та командири бригад мають бути знайомими і довіряти одне одному – це сприятиме кращому виконанню завдань.

У Нацгвардії сподіваються, що корпусна система взагалі дасть можливість покращити комунікацію між військовими.

Створення корпусів НГУ відбулося в межах загальної реформи, коли Збройні сили України переходять від тимчасових органів управління військами (оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп) до корпусної системи.

Нагадаємо, у лютому цього року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про перехід Збройних сил на корпусну структуру. Зауважимо, система корпусів не є новацією: вони існували в українській армії раніше, а у російській – збереглися і досі.

Також у лютому ми писали, що на лінії фронту будуть розгорнуті три корпуси, в основу яких увійдуть 3-тя окрема штурмова бригада (ОШБр) ЗСУ, 12-та і 13-та бригади Нацгвардії.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у коментарі Фокусу зауважував, що, попри складнощі, пов’язані зі створенням нової структури, в цілому повернення корпусів має оцінюватися позитивно.