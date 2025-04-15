Нацгвардия переходит на корпуса. Во главе станут "Редис" и "Корнет"

Национальная гвардия Украины создала два корпуса. Их возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).

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Об этом сообщает Нацгвардия в заметке в Facebook.

Как пояснил командующий Нацгвардии генерал Александр Пивненко, командир корпуса должен быть непосредственным руководителем для своих подразделений и хорошо разбираться в делах этих подразделений. Также командир корпуса и командиры бригад должны быть знакомы и доверять друг другу — это будет способствовать лучшему выполнению задач.

В Нацгвардии надеются, что корпусная система вообще даст возможность улучшить коммуникацию между военными.

Создание корпусов НГУ прошло в рамках общей реформы, когда Вооруженные силы Украины переходят от временных органов управления войсками (оперативно-тактических группировок и тактических групп) к корпусной системе.

Напомним, в феврале этого года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о переходе Вооруженных сил на корпусную структуру. Отметим, что система корпусов не является новшеством: они существовали в украинской армии ранее, а в российской — сохранились до сих пор.

Также в феврале мы писали, что на линии фронта будут развернуты три корпуса, в основу которых войдут 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) ВСУ, 12-я и 13-я бригады Нацгвардии.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в комментарии Фокусу отмечал, что, несмотря на сложности, связанные с созданием новой структуры, в целом возвращение корпусов должно оцениваться положительно.