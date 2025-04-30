"Доля офіцера не кожному під силу": Залужний звернувся до друга-генерала

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал у відставці, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний 30 квітня привітав із днем народження українського генерал-лейтенанта, командувача тактичної групи "Вугледар" Сергія Наєва.

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Допис із вітанням ексголовком опублікував у своєму Telegram-каналі.

Валерій Залужний привітав Сергія Наєва з 55-річчям Фото: скриншот

"Доля офіцера важка і непередбачувана. Не кожному вона під силу. Але саме вона розставляє правильних людей на життєвому шляху. Дякую за науку і службу. Пишаюся нашим знайомством і дружбою. З Днем Народження, Сергію Івановичу!" — написав ексголовком ЗСУ.

Сам Сергій Наєв на сторінці у Facebook опублікував допис до свого 55-річчя.

"Мені 55. І я вперше за все життя відчуваю, що цифри більше не мають жодного значення. Бо кожен день зараз важить більше, ніж цілий рік у мирні часи", — написав генерал-лейтенант.

Що відомо про Сергія Наєва

Сергій Наєв народився у 1970 році. він був випускником Московського вищого загальновійськового командного училища та служив командиром взводу в Групі радянських військ у Німеччині. В Україну Наєв повернувся 1993 року, і тоді був зарахований до складу 24-ї тричі Червонопрапорної "Залізної" механізованої дивізії, розповів журналіст Юрій Бутусов.

За свою військову кар'єру Наєв був командиром механізованого взводу 7-го полку 24-ї дивізії, розвідувальної роти 7-го механізованого полку, механізованого батальйону 7-го полку, 820-го механізованого полку 128-ї механізованої дивізії, 28-ї окремої механізованої бригади.

Також він був слухачем Національної академії оборони та служив на посадах заступника командувача 13-го армійського корпусу та начальника штабу оперативного командування "Південь".

У 2014 і 2015 роках Наєв очолював сектор "Б" Антитерористичної операції, а в серпні-листопаді 2016-го був начальником оперативно-тактичного управління "Донецьк".

Пізніше Сергій Наєв обіймав посади першого заступника командувача Сухопутних військ, заступника начальника Генерального штабу та командувача Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Указом президента України від 27 березня 2020 року Сергія Наєва було призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський вручив Сергію Наєву, який з першого дня вторгнення РФ очолював визначене угруповання Сил оборони, орден "Золота Зірка". В пресслужбі президента зазначили, що під керівництвом генерал-лейтенанта було сплановано та організовано дії ЗСУ на Південному напрямку та інших важливих ділянках фронту.

Володимир Зеленський нагородив Сергія Наєва орденом "Золота Зірка" Фото: Офіс президента

11 лютого 2025 року генерал-лейтенант Сергій Наєв був призначений командиром тактичної групи під Великою Новосілкою, про що повідомляв воєнний журналіст Юрій Бутусов. Того ж дня колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ зізнався у соцмережах, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.

13 лютого у своєму дописі у Telegram Сергій Наєв підтвердив, що його відправили на фронт. Генерал-лейтенант розповів, що прибув на місце виконання бойових завдань, однак не уточнював, на якому саме напрямку.

Нагадаємо, 15 квітня Валерій Залужний розповів, як українцям треба діяти на війні. Він зазначив, що війна ставить українців перед важливим вибором, один із яких — прийняти рішення не боятися померти.